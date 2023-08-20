Данія передасть Україні 19 винищувачів F-16 – прем’єрка

Данія передасть Україні 19 винищувачів F-16. Про це заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським на авіабазі Скрідструп у Данії.

«Ми знаємо, що вам треба ще. Саме тому ми сьогодні оголошуємо, що надамо 19 F-16. Разом з Нідерландами ми перша країна, яка може зробити серйозне непохитне зобов’язання надати винищувачі. Сподіваюсь, інші країни слідуватимуть цьому прикладу», – заявила вона.

За її словами, здатність України убезпечити українські бази є вирішальною.

«Ми сподіваємося і віримо, що данські винищувачі допоможуть вам захистити ваші небеса, український народ і допомогти Україні повернути землі, які по праву вам належать», – додала Фредеріксен.

Після візиту до Нідерландів Володимир Зеленський прибув з візитом до Данії.

У Нідерландах пройшли переговори й було повідомлено, що Нідерланди й Данія зобов’язуються поставити Україні винищувачі F-16 «після виконання умов для такої передачі». За словами президента Володимира Зеленського, Україна на першому етапі отримає 42 американських винищувачів F-16 від Нідерландів.

Україна потребує F-16, щоб подолати російську перевагу в повітрі.