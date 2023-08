WP: Пентагон чекає на зиму для поповнення запасів зброї для України

Міноборони США очікує настання зими, щоб поповнити запаси зброї для України. Про це пише The Washington Post із посиланням на джерело.



Співрозмовник видання розповів, що Пентагон планує наростити виробництво боєприпасів, сподіваючись на зниження інтенсивності боїв. Водночас джерело The Washington Post зазначило, що російська армія теж може скористатися можливою перервою для переозброєння та зведення оборонних рубежів.

Останнім часом у західних ЗМІ з’явилися повідомлення про повільний наступ української армії. Зокрема, британська газета Financial Times з посиланням на експертів пише, що США закликають Київ направити основні сили на південь, щоб прорвати російські позиції та вийти до Азовського моря, та припинити концентрацію військ під Бахмутом.



Financial Times зазначає, що Україна закликала Захід передати далекобійне озброєння та авіацію для більш ефективного та швидкого наступу. Але, за словами американських чиновників, США не виробляють у достатній кількості тактичних балістичних ракет, щоб забезпечити українську армію.



У свою чергу радник міністра оборони України Юрій Сак в інтерв'ю The Washington Post звернув увагу на відсутність у армії винищувачів F-16. Через це, за словами Сака, збройним силам доводиться використовувати безпілотники, щоб розширити радіус дії в очікуванні постачання більш просунутих озброєнь.

Раніше у Пентагоні повідомили, що США з наступного року планують наростити виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм до 80 тис. одиниць на місяць. Зараз щомісяця виготовляється близько 24 тис. боєприпасів.