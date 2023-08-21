Україна зможе використовувати надані F-16 лише на своїй території – міністр оборони Данії

Міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен 21 серпня заявив, що Україна зможе використовувати винищувачі F-16, які нададуть Данія й Нідерланди, лише на своїй території.

Ці дві країни 20 серпня оголосили про намір передати літаки F-16 Україні, перші шість мають бути доставлені ближче до Нового року.

«Ми передаємо зброю за умови, що вона буде використана для вигнання ворога з території України. І не далі цього», – цитує Еллеманна-Єнсена агентство Reuters.

У Данії заявили про намір передати Україні 19 винищувачів F-16.

За останні два дні президент України Володимир Зеленський відвідав три європейські країни – Швецію, Нідерланди та Данію. Під час цих візитів було оголошено низку важливих для України заяв, зокрема, про надання щонайменше 60 сучасних західних винищувачів F-16. Про потребу в сучасних винищувачах Україна повідомляла західних партнерів практично від початку повномасштабного вторгнення РФ.