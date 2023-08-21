«F-16 здатний забезпечити те, що нам потрібно сьогодні найбільше» – Ігнат про новини з Данії та Нідерландів

Надання Україні сучасних винищувачів F-16 допоможе забезпечити те, що перевагу в повітрі на окупованих територіях, а глобальної проблеми з інфраструктурою для такого типу літаків в Україні немає, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Одразу війну не виграємо, але F-16 здатний змінити перебіг подій, забезпечити те, що нам потрібно сьогодні найбільше – перевага в повітрі на окупованих територіях. На даний момент, в ці секунди, на цих територіях вільно перебувають десь 8-9 російських винищувачів, які скидають керовані авіабомби, пускають ракети. З F-16 їм не вдасться це робити. Перевага в повітрі – це ключ до успіху на землі», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



Ігнат зауважив, що глобальної проблеми з інфраструктурою для сучасних західних винищувачів в Україні немає.

«У нас більшість військових аеродромів мають смугу, яка зроблена з бетонних плит. Вони мають шви, які треба загладжувати. Якщо підготувати належним чином ті смуги, то в принципі жодних проблем немає. F-16 ще має проблему з низько розташованим повітрязабірником, що може засмоктувати сторонні предмети. Це небезпечно і за цим треба стежити», – додав речник Повітряних сил ЗСУ.

Але, за його словами, нині в час війни, окрім нормального стану злітно-посадкових смуг і чистоти, потрібно робити іншу логістику.

«Тобто інфраструктуру, яка в умовах бойових дій буде захищати наші літаки і робити все для того, аби ворог не зміг знищувати літаки на наших аеродромах», – зазначив Ігнат.

За останні два дні президент України Володимир Зеленський відвідав три європейські країни – Швецію, Нідерланди та Данію. Під час цих візитів було оголошено низку важливих для України заяв, зокрема, про надання щонайменше 60 сучасних західних винищувачів F-16. Про потребу у сучасних винищувачах Україна повідомляла західних партнерів практично від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Як уточнила прем’єрка Данії Метте Фредеріксен, перша група сучасних винищувачів F-16 з’являться в Україні до кінця року.