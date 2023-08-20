Прем’єрка Данії розповіла, коли перші винищувачі F-16 можуть з’явитись в Україні

Перша група сучасних винищувачів F-16 з’являться в Україні «ближче до Нового року», заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським на авіабазі Скрідструп.

«Це рішення щодо оборони України, тому метою є цієї доставки є саме захист території України. Коли ми плануємо доставити, ми зараз продовжуємо процес скринінгу, навчання також невдовзі розпочнеться, тому сподіваюся ближче до Нового року перша група літаків залишить землі Данії і попрямує до України. Близько шести з них. Наступного року – ще вісім, а ще за рік – ще 5», – розповіла вона.

У Данії заявили про намір передати Україні 19 винищувачів F-16.

Після візиту до Нідерландів Володимир Зеленський прибув з візитом до Данії.

У Нідерландах пройшли переговори й було повідомлено, що Нідерланди й Данія зобов’язуються поставити Україні винищувачі F-16 «після виконання умов для такої передачі». За словами президента Володимира Зеленського, Україна на першому етапі отримає 42 американських винищувачів F-16 від Нідерландів.

Україна потребує F-16, щоб подолати російську перевагу в повітрі.