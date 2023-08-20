Данія: після навчань природною буде передача Україні винищувачів F-16

У Міністерстві оборони Данії підтвердили, що разом з Нідерландами вони передадуть літаки F-16 Україні.

«У світлі жорстокої та неспровокованої агресії Росії Данія та Нідерланди за підтримки США поділяють переконання, що продовження підтримки України є надзвичайно важливим. Беручи до уваги створення спільної коаліції з навчання на F-16, ми погоджуємося, що природним наступним кроком буде передача винищувачів F-16», – йдеться у заяві відомства.

У міністерстві додають, що передача «літаків буде життєво важливою для зусиль, пов’язаних із забезпеченням України повнофункціональних можливостей F-16».



Поряд з цими зусиллями Данія прагне розширити авіаційну коаліцію та запрошує до участі інші зацікавлені країни.



Разом з Нідерландами Данія очолила створення міжнародної навчальної коаліції на бойових літаках F16. Коаліція була оголошена на саміті НАТО у Вільнюсі разом із дев’ятьма іншими союзниками та забезпечуватиме підготовку ВПС України до використання, зокрема, винищувача F-16.

20 серпня прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Нідерланди й Данія зобов’язуються поставити Україні винищувачі F-16 «після виконання умов для такої передачі». За словами президента Володимира Зеленського, Україна на першому етапі отримає від партнерів 42 американських винищувачі F-16.

17 серпня агенція Reuters із посиланням на анонімного американського чиновника повідомила про те, що Сполучені Штати схвалили надсилання винищувачів F-16 в Україну з Данії та Нідерландів, щойно завершиться навчання пілотів. Данія та Нідерланди нещодавно попросили таких американських рішень. Державний секретар США Ентоні Блінкен надіслав листи своїм данським і нідерландським колегам із запевненням, що запити будуть схвалені.

Україна потребує F-16, щоб подолати російську перевагу в повітрі.