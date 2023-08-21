Винищувачі F-16: коли і скільки? Тиск на Україну: поступки в обмін на членство в НАТО

Винищувачі F-16: як швидко Україна зможе прикрити ними небо?

Президент України Володимир Зеленський відвідав три європейські країни – Швецію, Нідерланди і Данію.

Під час цих візитів було оголошено низку важливих для України заяв, зокрема, про надання щонайменше 60 сучасних західних винищувачів F-16, про потребу яких Україна повідомляла західних партнерів практично від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Коли і скільки винищувачів може отримати Україна і чи допоможе західна авіація звільнити окуповані території, зокрема Крим і Донбас?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

Тиск на Україну: поступки в обмін на членство в НАТО

Зеленський прокоментував ймовірні територіальні поступки в обмін на членство України в НАТО. «Обмін територій? Ми готові обміняти Бєлгород (російське місто - ред.) на наше членство в НАТО», – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання щодо пропозицій обміняти територію України на членство в НАТО.

Чому дискусії щодо ймовірних поступок українськими територіями усе частіше з'являються на Заході, як це залежить від ситуації на фронті, наскільки ймовірно, що цей тиск буде посилюватися надалі і як на це має реагувати Київ?