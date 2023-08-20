Зеленський прокоментував ймовірність обміну землі на членство України в НАТО

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ймовірні територіальні поступки в обмін на членство України в НАТО.

«Обмін територій? Ми готові обміняти Бєлгород (російське місто - ред.) на наше членство в НАТО», – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання щодо пропозицій обміняти територію України на членство в НАТО.

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен на спільній з Зеленським пресконференції наголосила, що Україна сама буде вирішувати своє майбутнє, питання переговорів вирішувати також їй.

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Минулого тижня низка ЗМІ поширили заяву керівника апарату генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Стіана Єнссена, який допустив, що Україна може стати членом НАТО у випадку територіальних поступок РФ. За його словами, дискусії про майбутній статус України в контексті Альянсу після війни вже тривають, в них, серед іншого, лунають опції з відмовою Києва від частини території.

Українська сторона різко відреагувала на цю заяву. У МЗС України назвали такі розмови «абсолютно неприйнятними», а секретар РНБО Олексій Данілов назвав заяву «дивним вкидом».

16 серпня у НАТО назвали «помилкою» заяву Єнссена щодо відмови України від частини своїх територій в обмін на вступ.