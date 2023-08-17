Столтенберґ: лише українці вирішуватимуть, коли будуть умови для переговорів і яке рішення прийнятне

Україна сама буде вирішувати, коли настануть умови для ведення будь-яких переговорів, заявив 17 серпня генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ.

«Саме українці, і тільки українці, можуть вирішувати, коли будуть умови для переговорів, і за столом переговорів вирішуватимуть, яке рішення є прийнятним», – сказав генсекретар, якого цитує агентство Reuters.

Виступаючи на конференції в норвезькому місті Арендалі, він додав, що роль НАТО полягає в підтримці України.

«Політика НАТО незмінна – ми підтримуємо Україну», – сказав Столтенберґ.

Виступаючи на коференції, він також зауважив, що НАТО не виявило ніяких змін у ядерних силах Росії, й Альянс не бачить причин переглядати власну відповідну структуру.

«Ми не бачили ніяких змін у їхніх ядерних силах, які спонукали б нас змінити наші сили і те, як вони влаштовані. Поки що ми не бачили нічого, що вимагало б цього з нашого боку», – сказав Столтенберґ.

Раніше низка ЗМІ поширили заяву керівника апарату генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Стіана Єнссена, який допустив, що Україна може стати членом НАТО у випадку територіальних поступок РФ. За його словами, дискусії про майбутній статус України в контексті Альянсу після війни вже тривають, в них, серед іншого, лунають опції з відмовою Києва від частини території.

Українська сторона різко відреагувала на цю заяву. У МЗС України назвали такі розмови «абсолютно неприйнятними», а секретар РНБО Олексій Данілов назвав заяву «дивним вкидом».

16 серпня у НАТО назвали «помилкою» заяву Єнссена щодо відмови України від частини своїх територій в обмін на вступ.

А сам Єнссен у коментарі виданню VG уточнив, що його заява «була частиною більшої дискусії щодо можливих майбутніх сценаріїв в Україні». «Я не повинен був так говорити. Це була помилка», – сказав він.

У Білому домі заперечили переговори про територіальні поступки України в обмін на членство в НАТО.

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