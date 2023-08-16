Крим і Донбас в обмін на членство у НАТО: чому раптом прозвучала ця «помилкова» заява

Успіхи наступу Сил оборони України

ЗСУ наступають на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках, повідомляють у Генштабі.

А Урожайне на Донеччині - офіційно звільнене, це підтвердило Міноборони. Командувач Сухопутних військ Сирський говорить про «важливі рішення» для посилення оборони Куп’янська. А з селищ Куп’янського району триває евакуація жителів.

Крим і Донбас в обмін на членство у НАТО?

Тим часом керівник апарату генсека Північноатлантичного альянсу Стіан Єнссен припустив, що Україна може вступити у НАТО в обмін на «відмову» від частини своєї території. Йому відповіли в українському МЗС - Україна територіями не торгує.

Пізніше пресслужба НАТО в коментарі Радіо Свобода заяву про територіальні поступки назвала «помилкою». Випадковість чи «зондування грунту»? Докладніше у Свобода Live

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

Надводні дрони – загроза для ЧФ Росії?

Служба безпеки України показала дрони, якими, як стверджує, атакувала керченський міст та російські кораблі. Йдеться про дрони Sea Baby, про них докладно розповів CNN керівник СБУ Малюк.