ЗСУ звільнили Урожайне: звідки ще Україна може вибити Росію до кінця року?

Вранці 16 серпня заступник міністра оборони України Ганна Маляр офіційно заявила про звільнення ЗСУ Урожайного Донецької області. «Урожайне звільнили. Наші захисники закріплюються на рубежах. Наступальні дії продовжуються», – написала вона у своєму телеграм-каналі.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода



За кілька днів до цього і український Генштаб, і російські «Z-воєнкори» повідомляли про успіхи ЗСУ у районі цього селища. Воно розташоване на південь від Великої Новосілки на стику Донецької та Запорізької областей, де понад два місяці тому стартував наступ України на армію Росії.

Також український Генштаб регулярно повідомляє про просування ЗСУ навколо Бахмуту та у районі Роботиного на Запорізькому напрямку. На думку деяких військових аналітиків, Сили оборони у Роботиному розбивають першу лінію оборони Росії на Півдні.

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Росія ж тим часом розпочала наступ у Харківській області, зосередивши там понад 100 тисяч солдатів та намагаючись захопити Куп'янськ. Спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону заявив, що Україна перекинула резерви під Куп'янськ, завдяки чому вдається стримувати натиск агресора.

Головні питання випуску:

Чи вдалося Росії «збити» наступ ЗСУ?

Чого Сили оборони ще зможуть досягти у 2023 році?

І як виглядатиме другий етап наступу України у 2024-му – до якого вже почав готуватися Захід?