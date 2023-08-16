ГУР про стан Керченського мосту: навряд його «здоров’я» покращиться

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував нинішній стан Керченського мосту – немає підстав думати, що його «здоров’я» покращиться.

«Він погано себе почуває. «Здоров’я» вже не те, що було. Думати, що «здоров’я» сильно покращиться, (підстав) немає. Найімовірніше, буде навпаки», – сказав він в ефірі національного телемарафону, коментуючи нинішній стан Керченського мосту.

Юсов зауважив, що Керченський міст від початку – від проєктування до реалізації будівництва – має «серйозні хиби».

«І конструкторські рішення, і в плані виконання – дуже небезпечна конструкція», – зазначив представник української розвідки.

Юсов нагадав, що міст використовується для «перекидання ворожих засобів, щоб убивати українців».

«Це означає, що цивільним слід уникати користування цим дуже небезпечним об’єктом. Тим більше, що він там абсолютно незаконно стоїть і стояти не повинен», – додав він.

Удари по окупованому Криму відбуваються регулярно, зокрема повідомляють про вибухи поблизу Керченського мосту, що з'єднує окупований півострів із Росією. Влада РФ звинувачує у вибухах армію України або називає їх навчаннями. Київ офіційно підтверджує свою причетність лише до деяких атак.

Зокрема, секретар української Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов підтвердив причетність Служби безпеки країни до обох ударів по Керченському мосту: в жовтні 2022 року і 17 липня 2023-го.

Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю CNN заявив, що Україна продовжить завдавати ударів в окупованому Криму і атакувати Керченський міст, який з’єднує півострів із Росією.