Гуменюк: Крим «все більше перетворюється на острів» для російських військ

Армія Росії має дедалі більші проблеми з логістикою на території окупованого Криму, стверджує голова об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Півострів все більше перетворюється на острів у логістичному значенні. Тому що логістика ускладнена та сповільнена у часі. Через те, що залишаються ще шляхи, якими вона може здійснюватися, але вона перевантажена на тих шляхах, бо військові потреби використовують ті самі напрямки, що й цивільні», – заявила Гуменюк в ефірі українського загальнонаціонального телемарафону.

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Раніше речниця Сил оборони Півдня заявляла, що логістика в армії РФ «уповільнена та ускладнена», бо основні транспортні артерії прив’язані до мостів.

12 серпня повідомлялося про щонайменше дві атаки на Керченський міст. Спочатку російська окупаційна влада заявила про збиття двох ракет. У Міноборони РФ заявили, що по Керченському мосту намагалися завдати удару С-200, українську ракету нібито збили. Руйнувань не було, стверджували у російському відомстві. Українська сторона заяви Москви не коментувала.

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Згодом стало відомо про повторні вибухи поблизу мосту. Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що Керченський міст атакувала ще одна ракета. Він стверджував, що ракету збили над Керченською протокою.

Починаючи з серпня 2022 року, в Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ.