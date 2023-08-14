Опубліковані нові супутникові знімки ремонту на Керченському мосту

З’явилися нові супутникові знімки ремонту, який продовжується на Керченському мосту, що з’єднує окупований Крим із Росією, повідомив проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Знімки оприлюднив аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Африк. Він порівняв зображення, зроблені 30 липня, 4 серпня і 13 серпня 2023 року.

Удари по окупованому Криму відбуваються регулярно. Влада РФ звинувачує у вибухах армію України або називає їх навчаннями. Київ офіційно підтверджує свою причетність лише до деяких атак.

Зокрема, секретар української Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов підтвердив причетність Служби безпеки країни до обох ударів по Керченському мосту.

Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю CNN заявив, що Україна продовжить завдавати ударів в окупованому Криму і атакувати Керченський міст, який з’єднує півострів із Росією.