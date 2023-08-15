Росія незаконно утримує 180 громадян України, затриманих у Криму – представництво президента

Росія у Криму наразі незаконно затримала 180 українців, повідомили в представництві президента України в Автономній Республіці Крим.

За його даними, 117 із них – кримські татари. Із загальної кількості політв’язнів 24 – заарештовані, 138 – ув’язнені, 18 – без статусу.

«У провадженні так званих «судів» на території тимчасово окупованого Криму зафіксовано 448 випадків надходження матеріалів, складених за ст. 20.3.3 (дискредитація російської армії – ред.). З них у 382 випадках було прийнято ухвалу про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу, у 12 випадках розгляд матеріалів триває. У 37 випадках матеріали повернуті «органу, що їх склав», – йдеться в повідомленні.

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Зокрема, в Алушті затримали трьох аніматорок аквапарку, оскільки дівчата танцювали під українську пісню. За дискредитацію збройних сил РФ їх оштрафували на 15 тисяч рублів. За цією ж статтею штраф у розмірі 40 тисяч рублів отримав Андрій Кондряков через татуювання у вигляді державного герба України.

Раніше уповноважений Верховної Ради України Дмитро Лубінець заявив, що севастополець Дмитро Штибліков, засуджений російським судом за державну зраду, зазнає психологічних тортур у російській колонії і потребує огляду лікарів.