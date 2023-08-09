Лубінець: ув’язнений у Росії севастополець Штибліков зазнає психологічних тортур і не отримує ліки

Колишній співробітник аналітичного центру «Номос», севастополець Дмитро Штибліков, засуджений російським судом за «державну зраду», зазнає психологічних тортур у російській колонії та потребує огляду лікарів, заявив 9 серпня уповноважений Верховної Ради України Дмитро Лубінець.

«Колишній військовий експерт, журналіст відбуває в Росії незаконне покарання за сфабрикованою справою і не має доступу до ліків, необхідних йому через гіпертонію, дерматологічні та інші проблеми зі здоров’ям. До того ж, у чоловіка діагностували хронічний варикоз. Він потребує повноцінного медичного обстеження», – повідомив Лубінець.

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Він додав, що Штибліков зазнає психологічних тортур в ув’язненні та перебуває в повному інформаційному вакуумі: він не має доступу до радіо чи телебачення, йому не передають книги і не дозволяють бачитися й телефонувати рідним.

Російські силовики переслідують Дмитра Штиблікова з 2016 року. Тоді його затримали в Севастополі співробітники ФСБ разом з Олексієм Бессарабовим та Володимиром Дудкою за звинуваченням в участі у «диверсійно-терористичній групі головного управління розвідки Міністерства оборони України».

Під час слідства до затриманих довго не допускали незалежних адвокатів. У результаті Дмитро Штибліков відмовився від їхніх послуг та уклав досудову угоду зі слідством, визнавши свою провину. Правозахисники вважають, що це могло стати наслідком тиску на нього.

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Термін його покарання минув на початку листопада 2021 року, але на волю він не вийшов, оскільки його почали переслідувати у другій кримінальній справі – про «державну зраду».

У квітні 2022 року російський суд Ростова-на-Дону оголосив новий вирок щодо Дмитра Штиблікова – 19 років та 6 місяців позбавлення волі. У Представництві президента України в АРК вирок назвали «незаконним», звернувшись до міжнародної спільноти із закликом «засудити чергові порушення Росії щодо громадян України у Криму».