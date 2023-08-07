Із російського полону вдалося повернути вже 2598 українців – Лубінець

Разом із 22 захисниками, яких вдалось визволити з російського полону 7 серпня, в Україну повернулось вже 2 598 військових, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Довгоочікувана новина — 22 українських воїнів вдома! Це захисники України, які брали участь у боях на різних напрямках. Наймолодшому бійцю всього 23 роки. Серед них є поранені. Попереду на воїнів чекає реабілітація. Наразі додому повернулося 2 598 українців. Це 48-й обмін, який вдалося провести», – заявив він.

Омбудсман запевнив, що «Україна здійснює всі можливі кроки, аби повертати додому своїх громадян». За його словами, «кожна репатріація – це результат кропіткої роботи».

У понеділок, 7 серпня, Україна повернула з російського полону ще 22 військових, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, це бійці ЗСУ, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу.

У червні президент Володимир Зеленський повідомляв, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна повернула з полону 2526 українців.

Раніше очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов оцінював, що близько 40% тих, кого Росія утримує в полоні – це цивільні люди, решта полонених – військові.

4 травня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що, за приблизними оцінками, Росія незаконно утримує понад 20 тисяч українських цивільних заручників. Це дані на підставі звернень родичів, чиїх близьких затримала російська сторона.