Із російського полону вдалося повернути вже 2598 українців – Лубінець

Разом із 22 захисниками, яких вдалось визволити з російського полону 7 серпня, в Україну повернулось вже 2 598 військових, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
«Довгоочікувана новина — 22 українських воїнів вдома! Це захисники України, які брали участь у боях на різних напрямках. Наймолодшому бійцю всього 23 роки. Серед них є поранені. Попереду на воїнів чекає реабілітація. Наразі додому повернулося 2 598 українців. Це 48-й обмін, який вдалося провести», – заявив він.
Омбудсман запевнив, що «Україна здійснює всі можливі кроки, аби повертати додому своїх громадян». За його словами, «кожна репатріація – це результат кропіткої роботи».
У понеділок, 7 серпня, Україна повернула з російського полону ще 22 військових, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, це бійці ЗСУ, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу.
У червні президент Володимир Зеленський повідомляв, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна повернула з полону 2526 українців.
4 травня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що, за приблизними оцінками, Росія незаконно утримує понад 20 тисяч українських цивільних заручників. Це дані на підставі звернень родичів, чиїх близьких затримала російська сторона.
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