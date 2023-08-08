Окупаційна влада анонсує військові навчання РФ в одному з районів Криму

У Чорноморському районі окупованого Криму з 9 по 11 серпня пройдуть навчання російських силовиків – про це заявила голова адміністрації району Наталія Писарєва, передала проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Для підтримки боєздатності військ, 9, 10 та 11 серпня 2023 року, на території Чорноморського району відбуватимуться планові навчання», – написала чиновниця у своєму Телеграмі.

Писарєва закликала «зберігати спокій людей, коли буде чути звуки пострілів».

Читайте також: У Севастополі виявили рух надводного безпілотника – Развожаєв

Починаючи з серпня 2022 року в Криму, і зокрема в Севастополі, майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ.

Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов називав безпілотники «основною загрозою» для окупованого півострова. У Криму діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя закритий.