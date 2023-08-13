Кримську активістку Ірину Данилович етапують до колонії в Росії – батько

Кримську активістку і громадянську журналістку Ірину Данилович етапують у виправну колонію у місті Зеленокумськ Ставропольського краю Росії, повідомив виданню QIRIM.News її батько Броніслав Данилович.

«Вивезли її подалі від нас, щоб ми не могли її відвідати», – сказав він.

За словами Броніслава Даниловича, його дочка, як і раніше, не отримує необхідного лікування. Під час перебування у слідчому ізоляторі Сімферополя вона скаржилася на сильний головний біль, що виник у результаті отиту.

Данилович оголошувала голодування з вимогою надати їй необхідне обстеження і лікування, проте вимогу так і не задовольнили.

Раніше низка правозахисних організацій заявляла, що найближчим часом Данилович незаконно етапують за межі окупованого Криму – до Російської Федерації, повністю ізолювавши від рідних і адвокатів.

Данилович працювала медсестрою і вела сторінку в соцмережах, а також кілька блогерських колонок, присвячених правам медпрацівників і проблемам охорони здоров’я на анексованому півострові.

Наприкінці минулого року підконтрольний Росії суд у Криму засудив Ірину Данилович до семи років позбавлення волі. Повідомлялося, що ФСБ Росії звинуватила її у виготовленні вибухового пристрою з медичними голками.

Прокуратура Автономної Республіки Крим розпочала кримінальне провадження за фактом незаконних обшуків та затримання Ірини Данилович. А громадські організації України вимагали звільнення громадянської активістки.