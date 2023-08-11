Війська РФ на півдні почали використовувати менше снарядів – Гуменюк про наслідки ударів по російській логістиці

Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що російські війська почали менше використовувати снарядів, це є наслідком ударів по їхній логістиці.

«Сили оборони продовжують контрбатарейну боротьбу. В нашій зоні відповідальності вона є досить потужною. Зараз характерною особливістю є те, що ворог намагається тримати кількість обстрілів правобережжя і протилежного берега Дніпро-Бузького лиману на позначці 70, але кількість снарядів значно зменшилася. Якщо раніше це було 400-500, то зараз вже до 300 снарядів ворог може використати за добу. Це означає, що все ж таки удар по логістиці і по забезпеченню ворога досить результативний», – розповіла вона в ефірі національного телемарафону.

За її словами, українські захисники продовжують цю роботу.

«На лівому березі, де зосереджені сили ворога, ми відпрацьовуємо (поки що дистанційно) по позиціях важкої артилерії. Дві потужні гармати було знищено за минулу добу, також човен з диверсійно-розвідувальною групою пішов наздогнати «Москву», – додала вона.

Гуменюк також повідомила, що російські сили зараз підвищили свою активність на «складній ділянці»(островів і проток) і намагаються ротувати свій особовий склад, розвідати задуми Сил оборони.

На початку серпня українські військові вразили два мости, що сполучають Херсонщину з Кримом. Це Генічеський і Чонгарський мости. В управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України їх назвали ключовими шляхами сполучення російської армії.