Сили РФ вдарили по прикордонню Харківщини, загинув чоловік – влада

Російській військові минулої доби атакували з артилерії прикордонні райони Харківщини, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«У селі Вовчанські Хутори Чугуївського району російські боєприпаси пошкодили приватний будинок. Загинув 60-річний чоловік», – кажуть в ОВА.

Крім того, за словами місцевої влади, армія РФ обстріляла місто Вовчанськ – поранення отримала 73-річна жінка, її госпіталізували.

Як зазначає ОВА, у Харківській області через обстріли за добу спалахнули три лісові пожежі.

В ООН станом на 27 серпня підтвердили загибель 9 511 і поранення 17 206 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.