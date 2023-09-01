Сили РФ атакували з артилерії Сумщину, четверо поранених – ОГП

Армія РФ вдарила по місту Середина-Буда на Сумщині, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними відомства, «близько 12:00 російські військові з території Російської Федерації здійснили артилерійський обстріл міста Середина-Буда Шосткинського району».

У результаті атаки сил РФ осколкові поранення отримали четверо місцевих жителів.

Також у прокуратурі кажуть, що було зафіксовано пошкодження 16 багатоквартирних будинків, 12 приватних домогосподарств, об’єкта критичної інфраструктури, 5 адміністративних будівель та установ, трьох закладів освіти, магазину та транспортних засобів.

Місцеві правоохоронці отримали понад сто повідомлень про пошкодження майна громадян.

«Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані до СБУ в Сумській області», – сказано у повідомленні.

Російські війська регулярно з різних видів озброєння атакують всі регіони України, зокрема прикордонну Сумщину. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.