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Через російський обстріл Херсона загинув 34-річний чоловік – ОВА

Внаслідок російського удару чоловік отримав травми, несумісні з життям. Фото ілюстративне

Російські війська обстріляли житловий квартал Херсона, загинув 34-річний чоловік, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

«Російська армія вбила мирного херсонця. Близько 12:50 окупанти обстріляли житловий квартал міста. Внаслідок ворожого удару травми несумісні з життям отримав 34-річний чоловік, який перебував на вулиці», – йдеться у повідомленні.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

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