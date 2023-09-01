Через російський обстріл Херсона загинув 34-річний чоловік – ОВА

Російські війська обстріляли житловий квартал Херсона, загинув 34-річний чоловік, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.



«Російська армія вбила мирного херсонця. Близько 12:50 окупанти обстріляли житловий квартал міста. Внаслідок ворожого удару травми несумісні з життям отримав 34-річний чоловік, який перебував на вулиці», – йдеться у повідомленні.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.