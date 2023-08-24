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ОГП: через російський обстріл Сумщини поранене подружжя

«Пошкоджено домоволодіння, трактор та автомобіль місцевих жителів»

Російські війська вчергове обстріляли прикордонні регіони Сумщини ввечері 23 серпня, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зокрема, йдеться про обстріл Краснопільської громади з міномета.

«Пошкоджено домоволодіння, трактор та автомобіль місцевих жителів. 61-річний господар будинку та його 57-річна дружина отримали поранення», – додає прокуратура.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження про порушення законів та звичаїв війни. Триває фіксація наслідків обстрілу.

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Також вранці 23 серпня російські війська завдали удару по Ромнах на Сумщині. Через влучання російського БПЛА Shahed у навчальний заклад будівля закладу повністю зруйнована. Загинули четверо освітян, ще четверо місцевих жителів отримали поранення.

Російські війська регулярно з різних видів озброєння атакують всі регіони України, зокрема прикордонну Сумщину. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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