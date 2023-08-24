ОГП: через російський обстріл Сумщини поранене подружжя

Російські війська вчергове обстріляли прикордонні регіони Сумщини ввечері 23 серпня, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зокрема, йдеться про обстріл Краснопільської громади з міномета.

«Пошкоджено домоволодіння, трактор та автомобіль місцевих жителів. 61-річний господар будинку та його 57-річна дружина отримали поранення», – додає прокуратура.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження про порушення законів та звичаїв війни. Триває фіксація наслідків обстрілу.

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Також вранці 23 серпня російські війська завдали удару по Ромнах на Сумщині. Через влучання російського БПЛА Shahed у навчальний заклад будівля закладу повністю зруйнована. Загинули четверо освітян, ще четверо місцевих жителів отримали поранення.

Російські війська регулярно з різних видів озброєння атакують всі регіони України, зокрема прикордонну Сумщину. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.