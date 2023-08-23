Жителів Херсонщини закликають «без нагальної потреби» не виходити з дому на свята

Жителів Херсону та області закликають не виходити з дому на День державного прапора та 24 серпня, на День Незалежності України.

«Дорогі жителі Херсонщини, 23-го та 24-го серпня не виходьте без нагальної потреби з дому», – наголосив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Очільник ОВА зазначив, що у святкові дні можливі посилені обстріли армії РФ.

Він також закликав українців під час повітряної тривоги користуватися правилом двох стін або ж спускатися в укриття.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.