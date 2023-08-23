Удар по школі в Ромнах: двоє загиблих, зросла кількість поранених – поліція

У середу, 23 серпня, близько 10 години ранку армія РФ атакувала Сумщину за допомогою ударних безпілотників, було зруйновано школу, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

«У Ромнах росіяни знищили школу та вбили щонайменше 2 освітян. Є інформація, що під завалами знаходяться ще 2 загиблих працівників закладу. Поранення отримали 4 осіб, що перебували неподалік від місця влучання. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України», – зазначається у повідомленні.

У відомстві кажуть, що на місці події продовжують працювати правоохоронці, рятувальники і медики, розгорнуто штаб ліквідації наслідків. Наразі триває пошуково-рятувальна операція.

Вранці 23 серпня російські війська завдали удару по Ромнах на Сумщині. За даними місцевої влади, російський БПЛА типу Shahed влучив у навчальний заклад, будівля закладу повністю зруйнована, загинули двоє освітян, ще двоє працівників закладу перебувають під завалами. Три людини поранені.

Російські війська регулярно з різних видів озброєння атакують всі регіони України, зокрема прикордонну Сумщину. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.