Після удару РФ по Ромнах над Сумщиною збили два безпілотники – ОВА

Українські військові збили над Сумщиною два російські безпілотники типу Shahed, повідомила обласна військова адміністрація.

Подробиць там не навели.

Перед цим вранці 23 серпня російські війська завдали удару по Ромнах на Сумщині. За даними місцевої влади, російський БПЛА типу Shahed влучив у навчальний заклад, будівля закладу повністю зруйнована, загинули двоє освітян, ще двоє працівників закладу перебувають під завалами. Три людини поранені.

Російські війська регулярно з різних видів озброєння атакують всі регіони України, зокрема прикордонну Сумщину. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.