Війська РФ атакували Ромни, є влучання в навчальний заклад – Сумська ОВА

Російський безпілотник вранці влучив у навчальний заклад в Ромнах на Сумщині, повідомляє у телеграмі обласна військова адміністрація.



«Сьогодні о 10.05 у місті Ромни російський БпЛА типу Shahed влучив у навчальний заклад. На жаль, будівля закладу повністю зруйнована», – йдеться у повідомленні.

Про постраждалих наразі не повідомляється.

Близько 9:30 в Сумській області оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ додають, що станом на 11:20 кілька російських БПЛА продовжують перебувати у повітряному просторі Сумщини.

Російські війська регулярно з різних видів озброєння атакують всі регіони України, зокрема прикордонну Сумщину. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.