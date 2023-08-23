МВС: у Ромнах через удар РФ по школі загинули дві людини, ще дві – під завалами

У Ромнах на Сумщині через влучання російського дрона в школу загинули дві людини, під завалами ще перебувають дві людини, повідомив керівник МВС Ігор Клименко.

За його даними, ще три людини поранені.



«У Ромнах на Сумщині росіяни знищили школу та вбили щонайменше 2 освітян. Їх тіла деблокували рятувальники ДСНС. Ще 3 людей отримали поранення. Є інформація, що під завалами перебувають ще 2 працівників закладу», – написав він у телеграмі.



Пошуково-рятувальна операція триває.

За даними місцевої влади, вранці 23 серпня у місті Ромни російський БПЛА типу Shahed влучив у навчальний заклад, будівля закладу повністю зруйнована.

Російські війська регулярно з різних видів озброєння атакують всі регіони України, зокрема прикордонну Сумщину. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.