В окупованому Криму знищено російську систему «Тріумф» – ГУР

В окупованому Криму знищено російську зенітно-ракетну систему С-400 «Тріумф», повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.



За даними ГУР, 23 серпня 2023 року близько 10:00 поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у Криму відбувся вибух, який знищив російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 «Тріумф», а також встановлені на ній ракети та особовий склад.



«Враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні РФ, це – болючий удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому Криму», – додають у розвідці.

Редакція Радіо Свобода наразі не може незалежно перевірити цю інформацію.

Раніше сьогодні телеграм-канал «Кримський вітер» опублікував фото, на якому зображено великий стовп диму нібито в Оленівці на півночі купованого Криму. Військові РФ і російська влада Криму це повідомлення поки не коментували.

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