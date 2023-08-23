Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

В окупованому Криму знищено російську систему «Тріумф» – ГУР

В українській розвідці вважають, що цей удар по системі ППО «матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому Криму». На фото - система С-400

В окупованому Криму знищено російську зенітно-ракетну систему С-400 «Тріумф», повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними ГУР, 23 серпня 2023 року близько 10:00 поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у Криму відбувся вибух, який знищив російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 «Тріумф», а також встановлені на ній ракети та особовий склад.

«Враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні РФ, це – болючий удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому Криму», – додають у розвідці.

Редакція Радіо Свобода наразі не може незалежно перевірити цю інформацію.

Раніше сьогодні телеграм-канал «Кримський вітер» опублікував фото, на якому зображено великий стовп диму нібито в Оленівці на півночі купованого Криму. Військові РФ і російська влада Криму це повідомлення поки не коментували.

Читайте також: Нова база ППО під Євпаторією потрапила на фото курортників

Починаючи з серпня 2022 року, в Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG