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У соцмережах пишуть про стовп диму в Оленівці. Окупаційна влада Криму не коментує

Російська окупаційна влада Криму наразі не коментувала ситуацію в Оленцівці. Фото ілюстративне

У соцмережах повідомляють про займання в Оленівці в окупованому Криму.

Телеграм-канал «Кримський вітер» опублікував фото, на якому зображено великий стовп диму.

За даними телеграму-каналу, приліт був по російському військовому об’єкту на мисі Тарханкут.

Редакція Радіо Свобода наразі не може незалежно перевірити цю інформацію через окупацію Росією певних територій.

Російська окупаційна влада Криму наразі не коментувала ситуацію в Оленцівці.

Водночас раніше радник російського голови Криму Олег Крючков анонсував «знищення вибухонебезпечних предметів» у низці населених пунктів Криму, у зв’язку з чим, можливо, буде чути звуки вибухів.

Починаючи з серпня 2022 року, в Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ.

Вибухи в окупованому Криму

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