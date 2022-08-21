Нова база ППО під Євпаторією потрапила на фото курортників

Відпочивальники в окупованому Росією Криму сфотографували системи протиповітряної оборони С-400 під Євпаторією й опублікували фотографії у соціальних мережах, пише російська служба Радіо Свобода.

Це сталося в районі озера Терекли (Солоне) неподалік від села Молочне. Про роботу ППО в цьому районі повідомляли 19 і 20 серпня. Ввечері 21 серпня призначений Росією голова Севастополя Михайло Развозжаєв також написав у телеграмі, що російські системи ППО «відпрацювали чергові об’єкти на підходах до Бельбека (військовий аеродром – ред.) з боку Євпаторії». 20 серпня безпілотником атакували штабквартиру Чорноморського флоту Росії.

Незалежний OSINT-дослідник Бенджамін Піттет звернув увагу на фотографію систем ППО, що видніються вдалині, опубліковану наприкінці липня користувачем «ВКонтакте». Фото містило географічні координати. Ці координати показують, що знімки були зроблені поблизу Молочного. В інтернеті є інші подібні фото – установки С-400 базуються недалеко від пляжу.

Радіо Свобода вдалося знайти знімки установок, які можна геолокувати в цьому місці, зроблені зблизька. Їх опублікував ще один користувач «ВКонтакте». Фото дозволяють підтвердити, що йдеться про установки С-400.

Сервіс супутникових знімків Planet.com дозволяє побачити розташування цієї батареї ППО з космосу і визначити, що вона була розгорнута між 15 і 22 липня.

За останній тиждень у Криму сталися вибухи одразу на кількох військових об’єктах, у тому числі на аеродромі Саки. Як писало агентство Reuters з посиланням на джерело в офіційних колах ЄС, внаслідок таких вибухів було знищено або виведено з ладу понад половину всієї авіації Чорноморського флоту Росії.