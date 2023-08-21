Війська РФ з безпілотника скинули вибухівку на жителя Золотої Балки –Херсонська ОВА

Війська РФ з безпілотника скинули вибухівку на жителя Золотої Балки Херсонської області, повідомляє у телеграмі обласна військова адміністрація.



«Близько 12:00 росіяни скинули на 43-річного чоловіка вибухонебезпечний предмет. Внаслідок атаки він отримав множинні уламкові поранення грудної клітки, живота та ноги», – йдеться у повідомленні.



Постраждалого шпиталізували.

Російські війська практично щодня обстрілюють Херсон та деокуповану частину області.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.