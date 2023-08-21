У селищі Кар’єрне, що на Херсонщині, до повномасштабної війни жили майже 400 людей, тепер – менше ніж 200. Близько восьми місяців селище було на лінії вогню. Наразі, як кажуть місцеві жителі, половина Кар’єрного зруйнована. Особливо постраждали будинки барачного типу. Жителі показали журналістам проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я», в якому стані перебуває їхнє житло, та розповіли, чи вдалося їм отримати гроші на його відновлення.

«Оце до нас «русский мир» прийшов»

Житель селища Кар’єрне Валерій Рябченко – пенсіонер. До повномасштабної війни він разом з дружиною жив у бараку. Під час бойових дій подружжя евакуювалося. Недарма. Перед порогом їхньої квартири розірвалася міна, розказує чоловік. Його житло зруйнувало частково, сусідське – майже повністю. Рябченко зробив ремонт за власні гроші. Каже, що витратив близько п’ятдесяти тисяч гривень.

Накопичували, в борги влізали та зробили ремонт

«Ми вже зробили вікна, двері, а біля мене – повністю розбита квартира. У нас дерев’яні перегородки (простінки між квартирами – ред.). Я маю тепер замуровувати всі вікна в тій квартирі, бо там ніхто не живе та я свою хату не нагрію. Даху тут не було – від вибухової хвилі стеля впала. Накопичували, в борги влізали та зробили [ремонт ]», – розповів житель Кар’єрного.

Відповідно до правил надання послуги «єВідновлення», «компенсація повинна бути використана лише на ремонтні роботи, які не були проведені на дату складення чек-листа, крім випадків проведення протиаварійних робіт чи невідкладних консерваційних робіт».

Постійно в стресі перебуваєш, сам себе опановуєш і намагаєшся щось робити. Оце до нас «русский мир» прийшов

Ірина Лапушка ходить з тростиною, скаржиться на хворі ноги. Вона – мати двох синів, які вже понад рік на фронті. Родинний будинок сильно пошкодило під час «прильоту». Вціліли тільки холодильник, килими, одяг та деякий посуд. Жінка оселилася у квартирі молодшого сина – там теж є пошкодження, але менші. Не дочекавшись компенсацій, вона власним коштом робить ремонти в оселях рідних.

«Мамі 88 років. Їй два вікна та двері поставили. На веранді в неї дірки наскрізь, аж на дах, треба наймати людей і за все платити. Виживання. Постійно в стресі перебуваєш, сам себе опановуєш і намагаєшся щось робити. Оце до нас «русский мир» прийшов. Такої біди, як вони (російські військові – ред.) наробили, ми ніколи не чекали», – сказала вона.

Я й десяти копійок не отримала

За словами Ірини Лапушки, поліція двічі складала протокол про пошкоджене майно. Руйнування зафіксовані. У жовтні 2022 року жінка подала заяву на компенсацію через «Дію». У березні вона повторно подала документи, цього разу – вже в селищну раду. Грошей за програмою «єВідновлення» їй досі не виплатили.

«Я й десяти копійок не отримала», – підсумувала жінка.

«Без відновлення селище помре»

Будинок, де жила Ірина з родиною, повністю зруйнований. Права власності на нього в сім’ї немає. Жінка каже, що документи мали оформити через суд за правом набувальної давності. Але цьому завадила велика війна. Без підтвердження права власності родина не може отримати жодної компенсації. З двома дітьми, молодшій з яких сім місяців, а старшій – 11 років, подружжя живе в орендованій квартирі у Кривому Розі.

«Ні на «єВідновлення», ні на жодну допомогу в «Дії» ми не можемо зареєструватися. Документи на бабусі – вона десять років тому померла. Через десять років після того, як пожили в будинку (є свідки), ми маємо право в судовому порядку переоформити (будинок – ред.) на себе. Війна почалася – ніхто цього не зробив, звісно», – пояснила Ірина.

Жінка впевнена, що без відновлення селище зникне. Бо багато людей, які втратили житло, не повернуться в Кар’єрне.

Через те, що все розбите, селище помре, бо немає куди сюди повернутися

«Молодь сюди не буде вертатися, бо вже знайшла роботу. Повернулися ті, в кого вціліло [житло] чи хоча б там щось можна зробити власними силами. Ті, в кого [житло] розбите вщент, не вертаються. Через те, що все розбите, селище помре, бо немає куди сюди повернутися», – каже Ірина.

Селище Кар’єрне входить до Великоолександрівської громади Херсонщини. Начальниця селищної військової адміністрації Наталія Корнієнко зазначила, що в сільській місцевості в багатьох людей немає документів, що підтверджують право власності. За її словами, місцева влада сприяє селянам в оформленні житла.

Херсонською ОВА буде надана допомога юристами, адвокатами, щоб люди зробили документи на право власності

«Організована робота БТІ, у нас працює державний реєстратор. Херсонською обласною військовою адміністрацією буде надана допомога юристами, адвокатами для того, щоб під час роботи наших донорів з відновлення люди встигли зробити документи на право власності й також були включені в цю програму», – сказала вона.

«Починати все знову немає сенсу»

У Сергія Рубана під час одного з ракетних обстрілів згоріла квартира в барачному будинку. Спочатку зайнялися сараї, потім вогонь перекинувся на машину, що стояла поряд, звідти – на літню кухню й дах барака, в якому було чотири квартири.

У цьому ж будинку згоріла квартира Володимира Кашталєта. Усередині були побутова техніка, меблі, інструменти та особисті речі. Чоловік розказує, що поки не отримав жодної компенсації.

«69 квадратних метрів, газифіковане (житло – ред.). Був котел твердопаливний, був котел газовий. Холодильник французький, дніпропетровський, Indesit плита. Усе погоріло», – розповів чоловік.

Кашталєт зазначив, що купити нове житло легше, ніж відбудувати зруйноване.

Тут я втратив усе. Мені вже 68 років – починати знову немає сенсу: здоров’я немає, сил немає

«Ніхто нічого не має права робити, поки (члени комісії – ред.) не сфотографують, не скажуть, що документи оформлені та збитки підлягають виплаті. Тут я втратив усе. Мені вже 68 років – починати знову немає сенсу: здоров’я немає, сил немає. Легше купити (готову оселю – ред.) та жити, а це вже піде під знесення», – висловився чоловік.

«Немає куди повертатися»

Жителька Кар’єрного Любов Макаренко у свої 82 роки залишилася без будинку.

Не можу документи здати. У мене немає ідентифікаційного коду – в комп’ютері вибиває помилку. Хочеться, щоб звернули увагу

«У березні я приїхала сюди, жити не було де (плаче – ред.), я перейшла в літню кухню, опалювала дровами. У квітні мені провели світло та під’єднали газ. Вже йде до зими, треба якийсь ремонт робити. Не можу документи здати. У мене немає ідентифікаційного коду – в комп’ютері вибиває помилку. Хочеться, щоб звернули увагу, щоб якась була допомога», – сказала жінка.

Жителька Кар’єрного Ганна Барнінець розповіла, що в зруйнованих бараках мешкало багато пенсіонерів, які евакуювалися у Кривий Ріг і тепер не мають куди повертатися.

«Ці бабусі проживають у школах, у пансіонатах. Бо вони не спроможні зробити ті дахи. Будинок (заввишки – ред.) п’ять-шість метрів. Бабуся полізе той дах перекривати? Ні. А немає ні вікон, ні дверей – нічого», – наголосила Барнінець.

Її будинок зруйнований ракетою. Тепер жінка живе у квартирі дочки у Кривому Розі. Вона з тугою згадує, яким було Кар’єрне до великої війни.

«У нас було дуже красиве селище, асфальтоване, все в зелені, прибрані вулиці, був ставок зроблений. Навіть дітки приїжджали до дідусів та бабусь з Кривого Рогу, з Херсону та ніколи не хотіли їхати (назад – ред.) додому», – поділилася жінка.

До нас ніякі комісії не приїжджали. Жодних актів обстеження наших будинків немає. Щоразу потрібні якісь нові папери

Вона вважає несправедливим, що селище Кар’єрне, на відміну від сусідньої Білої Криниці, не долучили до програми «Пліч-о-пліч».

«До нас ніякі комісії не приїжджали. Жодних актів обстеження наших будинків немає. Щоразу потрібні якісь нові папери. Я не розумію, чому Білій Криниці надають допомогу, а Кар’єрному – ні», – зауважила Барнінець.

Коментуючи ситуацію, начальниця селищної військової адміністрації Наталія Корнієнко повідомила, що в Білій Криниці живе 900 людей, а у Кар’єрному – 185.

Можливо, буде додатково розподілено допомогу в інші населені пункти

«Я вважаю, що донори залучалися в залежності від кількості жителів. Щоб більшій кількості людей надати допомогу. У нас у Великоолександрівський селищній раді 34 населені пункти, і лише дев’ять – потрапили в програму «Пліч-о-пліч». Можливо, буде додатково розподілено (допомогу – ред.) в інші населені пункти», – сказала вона.

«Ну не настільки Біла Криниця розбита, як два інші селища – Кар’єрне та Білоусове. Так, там сильно зачепило елеватор», – зауважила Барнінець.

Дійде черга до всіх. Треба брати один населений пункт, поступово доводити до ума й переходити в інший населений пункт

Голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков у коментарі «Новинам Приазов’я» заявив, що населені пункти відновлюватимуть поступово.

«Я думаю, дійде черга до всіх. Треба брати один населений пункт, поступово доводити до ума й переходити в інший населений пункт», – говорить він.

«Я ходжу по хатах, бо свого немає»

У Білій Криниці, яка відновлюється за ініціативою «Пліч-о-пліч», пенсіонерка Марина Котова живе в олійниці. До повномасштабної війни в цьому приміщенні виробляли соняшникову олію.

«Оце тут запасалося насіння та билося на олію. Піч – там смажили насіння», – розповіла вона.

82-річна жінка каже, що відновити її хату неможливо.

Свого куточка немає в мене, я ходжу по хатах

«Уже рік стоїть розбита. Жити немає де, немає жодних умов. Свого куточка немає в мене, я ходжу по хатах», – пожалілася вона.

У 1970-х роках Котова переїхала на Херсонщину із Саратовської області Росії. Прийшовши на українську землю, армія РФ зруйнувала її оселю.

Начальниця Новоолександрівської селищної військової адміністрації Наталія Корнієнко радить жителям постраждалих населених пунктів розглядати усі наявні державні програми відновлення.

«Ці люди мають можливість скористатися «єДопомогою», – зазначила посадовиця.

Договори на відновлення укладаються щодо кожної будівлі за наявності права власності

Корнієнко наголошує, що передусім жителям постраждалих сіл та селищ варто оформити чи відновити право власності на зруйноване майно.

«Люди думають, якщо працює програма «Пліч-о-пліч», то можна відремонтувати свої будівлі без жодних документів. Ми їм пояснюємо: повинні бути документи, бо договори укладаються щодо кожної будівлі за наявності права власності», – сказала вона.