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Вже не пустеля: як змінюється територія, яка раніше була під водою Каховського водосховища (фотогалерея)

Дно колишнього Каховського водосховища після повного висихання почало заростати травою. Насіння трав проростає у тріщинах висохлого намулу. Кореспондент проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» Дмитро Шеремет зафіксував те, як тепер виглядає водосховище з боку Запорізької області.

Російська армія захопила Каховську ГЕС, і взяла під свій контроль греблю Каховського водосховища, на початку широкомасштабного вторгнення в Україну. Окупанти замінували Каховську ГЕС, про що повідомляли її працівники.

Перед третьою годиною ранку 6 червня 2023 року відбулося руйнування частини греблі водосховища, де була Каховська ГЕС.

У ніч руйнування Каховської гідроелектростанції бійці 205-ї окремої мотострілецької «казачої» бригади РФ, яка контролювала ГЕС, мали перебувати «в готовності» та готувались до певних дій «по команді», зокрема до залишення території через «точку відходу», що було ускладнено, бо «все затоплено». Це випливає із перехоплення розмов військових 205-ї бригади РФ у ніч знищення греблі, яку наводять у спільному розслідуванні журналісти «Схем» (проєкт Радіо Свобода) та агенції «Слідство.Інфо».

Так зараз виглядає територія, яка раніше була під водою Каховського водосховища. Дно висохло і поволі заростає травою.&nbsp; Серпень 2023 року Російська армія захопила Каховську ГЕС і взяла під свій контроль греблю Каховського водосховища на початку широкомасштабного вторгнення в Україну. Окупанти замінували Каховську ГЕС, про що повідомляли її працівники.
1 Так зараз виглядає територія, яка раніше була під водою Каховського водосховища.
Дно висохло і поволі заростає травою. 
Серпень 2023 року

Російська армія захопила Каховську ГЕС і взяла під свій контроль греблю Каховського водосховища на початку широкомасштабного вторгнення в Україну. Окупанти замінували Каховську ГЕС, про що повідомляли її працівники.
Як завжди буває із перезволоженим, а потім випаленим сонцем ґрунтом -- він тріскає. А з глибоких тріщин проростають насінини рослин. Дно висохлого Каховського водосховища. Серпень 2023 року
2 Як завжди буває із перезволоженим, а потім випаленим сонцем ґрунтом -- він тріскає. А з глибоких тріщин проростають насінини рослин.
Дно висохлого Каховського водосховища. Серпень 2023 року
У шарах висохлого намулу трапляються залишки затоплених човнів.
3 У шарах висохлого намулу трапляються залишки затоплених човнів.
Місцеві жителі кажуть, що у цьому місці, до руйнування контрольованої російськими окупантами греблі Каховського водосховища, рівень води сягав двох метрів
4 Місцеві жителі кажуть, що у цьому місці, до руйнування контрольованої російськими окупантами греблі Каховського водосховища, рівень води сягав двох метрів
З цього місця видно тимчасово окуповану Василівку. До неї майже 15 кілометрів.
5 З цього місця видно тимчасово окуповану Василівку. До неї майже 15 кілометрів.
Дно колишнього Каховського водосховища активно заростає різними рослинами. У ніч руйнування Каховської гідроелектростанції (6 червня 2023 року) бійці 205-ї окремої мотострілецької &laquo;казачої&raquo; бригади РФ, яка контролювала ГЕС, мали перебувати &laquo;в готовності&raquo; та готувались до певних дій &laquo;по команді&raquo;, зокрема до залишення території через &laquo;точку відходу&raquo;, що було ускладнено, бо &laquo;все затоплено&raquo;. Це випливає із перехоплення розмов військових 205-ї бригади РФ у ніч знищення греблі, яку наводять у спільному розслідуванні журналісти &laquo;Схем&raquo; (проєкт Радіо Свобода) та агенції &laquo;Слідство.Інфо&raquo;.
6 Дно колишнього Каховського водосховища активно заростає різними рослинами.

У ніч руйнування Каховської гідроелектростанції (6 червня 2023 року) бійці 205-ї окремої мотострілецької «казачої» бригади РФ, яка контролювала ГЕС, мали перебувати «в готовності» та готувались до певних дій «по команді», зокрема до залишення території через «точку відходу», що було ускладнено, бо «все затоплено». Це випливає із перехоплення розмов військових 205-ї бригади РФ у ніч знищення греблі, яку наводять у спільному розслідуванні журналісти «Схем» (проєкт Радіо Свобода) та агенції «Слідство.Інфо».
Внаслідок руйнування контрольованої російськими окупаційними військами Каховської ГЕС виникли проблеми зі зрошуванням та питною водою в населених пунктах, розташованих поруч з водосховищем. &nbsp;
7 Внаслідок руйнування контрольованої російськими окупаційними військами Каховської ГЕС виникли проблеми зі зрошуванням та питною водою в населених пунктах, розташованих поруч з водосховищем.

 
Перебувати поруч із тим, що раніше було &laquo;Каховським морем&raquo;, небезпечно через постійні російські обстріли. Російські військові, перебуваючи у машинних залах ГЕС від 24 лютого 2022 року,, перешкоджали персоналу виконувати їхні обов&#39;язки. Перед третьою годиною ранку 2023 року відбулося руйнування тієї частини греблі водосховища, де була Каховська ГЕС.&nbsp; &nbsp;
8 Перебувати поруч із тим, що раніше було «Каховським морем», небезпечно через постійні російські обстріли.

Російські військові, перебуваючи у машинних залах ГЕС від 24 лютого 2022 року,, перешкоджали персоналу виконувати їхні обов'язки.

Перед третьою годиною ранку 2023 року відбулося руйнування тієї частини греблі водосховища, де була Каховська ГЕС. 
 

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