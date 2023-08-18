Вже не пустеля: як змінюється територія, яка раніше була під водою Каховського водосховища (фотогалерея)

Дно колишнього Каховського водосховища після повного висихання почало заростати травою. Насіння трав проростає у тріщинах висохлого намулу. Кореспондент проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» Дмитро Шеремет зафіксував те, як тепер виглядає водосховище з боку Запорізької області.

Російська армія захопила Каховську ГЕС, і взяла під свій контроль греблю Каховського водосховища, на початку широкомасштабного вторгнення в Україну. Окупанти замінували Каховську ГЕС, про що повідомляли її працівники.

Перед третьою годиною ранку 6 червня 2023 року відбулося руйнування частини греблі водосховища, де була Каховська ГЕС.

У ніч руйнування Каховської гідроелектростанції бійці 205-ї окремої мотострілецької «казачої» бригади РФ, яка контролювала ГЕС, мали перебувати «в готовності» та готувались до певних дій «по команді», зокрема до залишення території через «точку відходу», що було ускладнено, бо «все затоплено». Це випливає із перехоплення розмов військових 205-ї бригади РФ у ніч знищення греблі, яку наводять у спільному розслідуванні журналісти «Схем» (проєкт Радіо Свобода) та агенції «Слідство.Інфо».