Кількість жертв атаки РФ в Ромнах збільшилась, завали розібрали – Клименко

Кількість жертв російського удару по школі у Ромнах на Сумщині зросла до 4 людей, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Кількість жертв російського удару по школі у Ромнах зросла до 4 осіб. Рятувальники ДСНС деблокували тіла директора школи, заступника директора, секретаря та бібліотекаря. Операція з розбору завалів завершена», – написав він у телеграмі.

За його даними, через російську атаку також поранені четверо місцевих жителів, які в момент прильоту проходили повз навчальний заклад.

Вранці 23 серпня російські війська завдали удару по Ромнах на Сумщині. За даними місцевої влади, російський БПЛА типу Shahed влучив у навчальний заклад, будівля закладу повністю зруйнована. Спочатку повідомлялося про загибель двох людей.

Російські війська регулярно з різних видів озброєння атакують всі регіони України, зокрема прикордонну Сумщину. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.