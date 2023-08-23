Через російські обстріли на Донеччині загинули троє людей, ще четверо поранені – МВС

Через російські обстріли протягом доби на Донеччині загинули троє людей, ще четверо поранені, повідомляє у телеграмі Міністерство внутрішніх справ України.



За даними відомства, протягом доби російські війська завдали 15 ударів по цивільному населенню 11 населених пунктів: міста Авдіївка, Сіверськ, Часів Яр, селище Нью-Йорк, села Богоявленка, Закітне, Кліщіївка, Новоукраїнка, Соловйове, Торське, Шахтарське.



Через російські обстріли пошкоджені 7 житлових будинків, підприємство, електромережу, зазначають у МВС.



«З артилерії росія накрила Торське – вбила трьох мешканців, ще одну людину травмовано. Руйнувань зазнали дві приватних оселі. Внаслідок ворожих обстрілів поранено чоловіка в Закітному, стан тяжкий. Ще одна цивільна особа постраждала в Сіверську», – повідомляють у міністерстві.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Донецької області. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.