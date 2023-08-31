ОВА: через обстріл Донеччини військами РФ минулої доби двоє людей загинули і п’ятеро – поранені

Донецька обласна військова адміністрація повідомила, що в результаті російських обстрілів минулої доби у регіоні двоє людей загинули і п’ятеро – постраждали.

Голова ОВА Павло Кириленко у Telegram повідомив, що під обстріли потрапили Слов’янська, Великоновосілківська, Новогродівська, Курахівська, Мар’їнська, Очеретинська, Торецька, Селидівська, Часовоярська та Соледарська громади. Пошкоджено багато житлових будинків і будівлю підприємства.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.