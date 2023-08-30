Знімальна група Радіо Свобода потрапила під обстріл на Донбасі

Знімальна група Радіо Свобода сьогодні потрапила під ракетний обстріл в Донецькій області.

Інцидент трапився під час роботи знімальної групи у складі Євгенії Китаївої та Анни Кудрявцевої, а також водія Володимира Явнюка.

Внаслідок обстрілу було пошкоджене авто. Знімальна група не постраждала.

Китаїва і Кудрявцева долучилися до Радіо Свобода у якості фронтових кореспонденток нещодавно, вони мають значний досвід роботи біля лінії фронту.

Операторка Ганна Кудрявцева знімає на фронті з 2014-го. Репортерка Євгенія Китаїва працює в зоні бойових дій з 2015-го. Разом вони працюють уже сім років.

Водій Володимир Явнюк співпрацює з Радіо Свобода з 2021 року.

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