У Росії назвали нових «іноагентів» – серед них журналісти Димарський та Еггерт

Міністерство юстиції Росії оновило реєстр так званих «іноземних агентів», включивши до нього, зокрема, журналіста Костянтина Еггерта, головного редактора історичного журналу «Дилетант» Віталія Димарського та політолога Кирила Рогова.

До списку «іноагентів» також включені блогер Олександр Штефанов, аналітик нафтогазової галузі Михайло Крутіхін, черкеський активіст Мартіна Кочесокова, видання «Довод» та організацію MRR-Fund gemeinnützige UG, що реалізує проєкт My Russian Rights. Як зазначає «Медіазона», організація та проєкт повʼязані з правозахисницею Ольгою Романовою.

У повідомленні російського відомства йдеться, що Кирило Рогов брав участь у створенні та поширенні матеріалів «іноагентів», а також виступав проти російського вторгнення в Україну і поширював «недостовірну інформацію» про рішення влади РФ.

Внесення до реєстру Віталія Димарського міністерство також пояснило тим, що він нібито поширював «недостовірну інформацію» про рішення російської влади, а також дії російської армії.

Законодавство про «іноагентів» у Росії зʼявилося в 2012 році. Закон дозволив міністерству юстиції визнавати некомерційні організації «іноземними агентами», якщо вони отримують фінансування з-за кордону та займаються політичною діяльністю. Критерії, за якими визначається така діяльність, у законі чітко не визначені, що дозволяє владі переслідувати організації, що працюють у галузі освіти, культури, охорони здоровʼя, екології, захисту прав людини.

Згодом зʼявилася можливість визнавати «іноагентами» засоби інформації та фізичних осіб, у тому числі тих, хто не отримує закордонного фінансування, але «перебуває під іноземним впливом». Що саме слід вважати за іноземний вплив, російське законодавство не уточнює.