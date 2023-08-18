У Росії оголосили нових «іноагентів», у списку – Піонтковський, Ілларіонов та інші

Міністерство юстиції Росії 18 серпня оголосило новий список так званих іноземних агентів.

Серед відомих в Україні персонажів «іноагентами» стали відомі за виступами в ефірах на Youtube і телебаченні публіцист Андрій Піонтковський і економіст Андрій Ілларіонов.

Також влада Росії відтепер вважає іноагенткою російсько-ізраїльську письменницю Лінор Горалік. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Горалік веде проєкт ROAR, збираючи антивоєнні вірші, прозу та музику, та проєкт «Новини 26» про політику для підлітків. Обидва ресурси заблоковані в Росії.

Окрім цих персон, реєстр «іноагентів» поповнили заступник голови Конгресу ойрат-калмицького народу Володимир Довданов, якутська антивоєнна активістка Саргілана Кондакова, колишня учасниця Ради з прав людини, координаторка громадського руху «Громадянин» письменниця Тетяна Сотникова (Ганна Берсенєва).

Законодавство про «іноагентів» у Росії зʼявилося в 2012 році. Закон дозволив міністерству юстиції визнавати некомерційні організації «іноземними агентами», якщо вони отримують фінансування з-за кордону та займаються політичною діяльністю. Критерії, за якими визначається така діяльність, у законі чітко не визначені, що дозволяє владі переслідувати організації, що працюють у галузі освіти, культури, охорони здоровʼя, екології, захисту прав людини.

Згодом зʼявилася можливість визнавати «іноагентами» засоби інформації та фізичних осіб, у тому числі тих, хто не отримує закордонного фінансування, але «перебуває під іноземним впливом». Що саме слід вважати за іноземний вплив, російське законодавство не уточнює.