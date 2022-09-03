Співака Андрія Макаревича визнали в Росії «іноагентом»

Лідера групи «Машина времени» Андрія Макаревича у Росії додали до списку фізичних осіб-«іноагентів», згідно оновленим у п’ятницю ввечері реєстром Мін’юсту.

Туди ж потрапили головний редактор «Нової газети. Європа» Кирило Мартинов, шоумен Михайло Шац і журналіст, історик, політолог Сергій Медведєв, який співпрацює з російською службою Радіо Свобода як ведучий циклу програм «Археологія».

У реєстр ЗМІ-«іноагентів» внесено також журналіста Сергія Лойко, опозиціонерку Юлію Галяміну, Кирила Федорова (ймовірно, ЛГБТ-активіста із Санкт-Петербурга).

Фізособами-«іноагентами» визнано українського журналіста Дмитра Гордона, журналістку Катерину Гордєєву, бізнесмена і мецената Бориса Зіміна, політолога Федора Крашенинникова, соратника Олексія Навального Івана Жданова.

Практично всі включені до списку виступили проти російського вторгнення в Україну.

У російському реєстрі ЗМІ-«іноагентів», куди можуть вносити і фізичних осіб, зараз понад 150 осіб та організацій. У нещодавно відкритому реєстрі фізосіб-«іноагентів» наразі 19 осіб. Визнання так званим іноземним агентом накладає на організації та людей низку обмежень та вимог, за невиконання яких може загрожувати переслідування, зокрема кримінальне.

Російська влада активно поповнює реєстри в останні кілька років, включаючи в них переважно своїх опонентів або незалежних громадянських активістів і журналістів. ЗМІ-«іноагентами «були раніше визнані Радіо Свобода та інші проєкти медіакорпорації RFE/RL, а також низка журналістів, які співпрацюють з Радіо Свобода.