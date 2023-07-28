Росія: «Рада матерів і дружин» припинила діяльність через оголошення їх «іноземним агентом»

Організація «Рада матерів і дружин», яку створили родички мобілізованих на війну проти України, оголосила про припинення роботи після визнання її «іноземним агентом» у травні цього року. Про це у відеозверненні на YouTube повідомила голова ради Ольга Цуканова, передає російська служба Радіо Свобода.

«Ми не хочемо з цим тавром діяти далі, тому що в такому вигляді це просто принизливо для жінок. І ми прийняли рішення, що в тому вигляді, в якому «Рада матерів і дружин» працювала всі ці місяці, допомагала мобілізованим, допомагала солдатам термінової служби, не може існувати, тому що ми не «іноагенти», – сказала Цуканова.

Вона також додала, що учасниці ради відмовилися маркуватись як «іноземні агенти».

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За словами Цуканової, «Раду матерів і дружин» визнали іноземним агентом за поширення публікації видання-«іноагенту».

Саму Цуканову внесли до Реєстру фізичних осіб «іноагентів» 26 травня. За версією Мін’юсту, вона виступала проти «спеціальної військової операції» (так російська влада називає війну в Україні), формувала негативне ставлення до військової служби, «брала участь у створенні та розповсюдженні для необмеженого кола осіб матеріалів іноземних агентів». Цуканова заявила, що продовжить свою діяльність.

У листопаді минулого року проти Цуканової в Росії порушили кримінальну справу.

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«Рада матерів та дружин» створили родички мобілізованих на повномасштабну війну проти України. Учасники руху не висловлюють різко антивоєнної позиції, натомість розповідають про численні порушення в ході мобілізації: про відправлення ненавчених мобілізованих та строковиків на передову, перебої з постачанням обмундирування та екіпірування, а також про проблеми з житловими умовами та харчуванням.

Вони кілька разів зверталися до президента Володимира Путіна та військового керівництва з вимогами забезпечити мобілізованим нормальні умови та звільнити російських військовополонених.