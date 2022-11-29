У РФ проти засновниці «Ради матерів та дружин військовослужбовців» порушили кримінальну справу

У Росії засновниця громадського руху «Рада матерів та дружин військовослужбовців» Ольга Цуканова повідомила про порушену проти неї кримінальну справу. Як передає телеканал «Настоящее время» (створений Радіо Свобода за участю «Голосу Америки»), про це жінка сказала в ефірі на YouTube-каналі.

Цуканова не вказала, що саме їй інкримінують, та за якою статтею. Активістка повідомила, що разом з іншими матерями виявила понад сотню порушень під час мобілізації та нібито врятувала власного сина-строковика від відправки до зони бойових дій.

Проте Міноборони РФ, як уточнила жінка, так і не відреагувало на звернення активісток, а провладні канали запідозрили їх в «отриманні грошей від ЦРУ».

Раніше російська «Рада матерів і дружин військовослужбовців» вимагала зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. На організовану 25 листопада зустріч із Путіним представниць цього громадського руху, як і учасниць ГО «Комітет солдатських матерів» не запросили. Учасниці «Ради» раніше казали про зустріч Путіна з «підставними» матерями.

«Рада матерів та дружин військовослужбовців» – неформальний громадський рух, що утворився з початком мобілізації російських резервістів на війну в Україну. Більшість його учасниць – родички мобілізованих росіян чи солдатів термінової служби.