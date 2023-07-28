Рада федерації Росії схвалила підвищення призовного віку до 30 років

У Росії верхня палата парламенту, Рада федерації, схвалила закон, який з 1 січня 2024 року встановлює у Росії вік призову на військову службу з 18 до 30 років.

За закон, ухвалений Держдумою 25 липня, проголосували 159 сенаторів, один утримався, повідомляють російські інформагенції.

Змінити межі призовного віку запропонувало Міноборони Росії в грудні 2022 року. Тоді йшлося про те, що нижню планку призовного віку підвищать з 18 до 21 року, а верхню — з 27 до 30 років.

У такому вигляді законопроєкт був ухвалений Держдумою в першому читанні. До другого читання депутати вирішили підвищити лише верхню планку віку призову, а нижню залишити на рівні 18 років.

Тепер документ має підписати президент Росії Володимир Путін.