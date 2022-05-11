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«Не виходить на зв’язок» – Пєсков про виключення агенції УНІАН із пулу для спілкування з речником Кремля

Наскільки суттєво скоротився пул журналістів і хто іще з нього виключений наразі невідомо

Кремль виключив кілька засобів масової інформації, в тому числі українську інформагенцію УНІАН, із пулу для спілкування із прессекретарем Володимира Путіна Дмитром Пєсковим. Про це повідомляють російські ЗМІ, зокрема «Медуза» та «РИА Новости».

Згідно з повідомленнями, з чату в ICQ для координації кореспондентів вилучені також кореспонденти «Медузи» та радіостанції «Эхо Москвы».

«Эхо Москвы» не існує, УНІАН не виходить на зв’язок, а іноагент «Медуза» не має акредитації», – прокоментував рішення сам Дмитро Пєсков.

Видання «Медуза» зазначило, що редакція акредитована при російському МЗС.

Наскільки суттєво скоротився пул журналістів і хто іще з нього виключений наразі невідомо.

Агенція УНІАН в особі Романа Цимбалюка – єдиного українського журналіста, в останні роки акредитованого у РФ, покинула Росію, коли Цимбалюк у січні виїхав з цієї країни через виклик його на допит до прокуратури.

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