Естонія: з програми фестивалю зняли російську письменницю через протест українських поетес

Головну редакторку російського журналу ROAR, письменницю та перекладачку Лінор Ґоралік виключили з програми літературного фестивалю в Естонії через протест українських поетес, повідомила російська служба Радіо Свобода.

За повідомленням організаторів, українські письменниці Ганна Грувер та Олена Гусейнова відмовилися брати участь у фестивалі через обговорення журналу Горалик.

«Ми, як і раніше, вважаємо, що свобода слова та можливість дебатів дуже важливі, але для зняття напруги необхідно зробити жорсткий вибір», – пояснили ситуацію організатори фестивалю Prima Vista.

За словами Гусейнової, головна причина у тому, що «коли в Україні скоюються злочини російських військових, неможливо обговорювати проблеми, пов’язані з російською культурою».

Про журнал ROAR, який з англійської розшифровується як «Вісник опозиційної російськомовної культури», Гусейнова сказала, що «його зовнішній вигляд змінювався разом із тенденціями так званої ліберальної інтелігенції, яка виїхала з Росії».

Читайте також: У прикордонному з РФ естонському місті розмістили банер «Путін – воєнний злочинець»

«Вони не пішли на фронт воювати на боці України. Вони не лишилися боротися проти свого режиму. Вони не хочуть поразки для своєї країни», – вважає українська поетеса.

Ґоралік, яка народилася в Україні і з 2014 року живе в Ізраїлі, заявила, що вперше чує про відмову українок брати участь у фестивалі.

«Це огидна історія. Я говорю зараз абсолютно прямо: якби мені було поставлене таке питання, я б негайно відмовилася від участі у фестивалі на користь українок», – написала вона.

Виступ Ґоралік скасували у день початку фестивалю, 8 травня. Філолог Роман Лейбов, який повинен був провести презентацію ROAR, назвав зняття Ґоралік «провалом організаторів» і українською закликав українців, що перебувають у Тарту, прийти на зустріч з Ґоралік поза рамками фестивалю.