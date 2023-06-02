У Росії оголосили нових іноагентів. У списку – видання «Проєкт», яке писало про родину Путіна

Міністерство юстиції Росії додало видання «Проєкт» до реєстру так званих «іноземних агентів».

Відомство назвало причиною включення «Проєкту» до списку те, що видання нібито «поширювало недостовірну інформацію» про діяльність влади та військових РФ.

У травні 2023 року видання «Проєкт» повідомило, що прокуратура Нідерландів у селі поруч із Амстердамом заарештувала ділянку, яка належить ймовірному колишньому партнеру дочки президента Росії Катерини Воронцової.

Дочки Путіна Марія Тихонова і Катерина Воронцова з квітня минулого року перебувають під санкціями Євросоюзу та США через війну Росії проти України. Представник російського президента Дмитро Пєсков заявив тоді, що Кремль обов’язково відповість на санкції проти дочок Путіна і «зробить це так, як вважатиме за необхідне».

Також до реєстру «іноагентів» включили журналістів Романа Супера й Максима Кузахметова, політолога Дмитра Орєшкіна та видання «Ярновості».