У Росії визнали «іноагентами» економіста Сергія Гурієва та політика Геннадія Гудкова

Міністерство юстиції Росії поповнило реєстр «іноземних агентів», включивши до нього, зокрема, відомого економіста Сергія Гурієва та політика Геннадія Гудкова.

Також до списку увійшли дві організації – Всесвітній фонд дикої природи і фонд «Вільна Бурятія», а серед персоналій – програміст Лев Гершензон, блогерка Вероніка Водвуд та журналіст Данило Губарєв.

Сергій Гурієв – доктор економічних наук, професор. Живе у Франції. Входить до Антивоєнного комітету Росії.

Геннадій Гудков – колишній депутат Державної думи. Опозиційний політик. Також входить до Антивоєнного комітету Росії.

Лев Гершензон – програміст і медіаменеджер, колишній керівник «Яндекс. Новини». Живе в Німеччині. Заснував агрегатор новин The True Story.

Вероніка Водвуд – феміністська активістка, блогерка, відома під ніком nixelpixel. Виступає за права жінок та боротьбу з домашнім насильством.

Данило Губарєв – далекосхідний журналіст. Автор новинного проекту News.vl.

Фонд «Вільна Бурятія» було засновано активістками Олександрою Гармажаповою та Вікторією Маладаєвою. Гармажапову було внесено до списку іноагентів 10 лютого. «Вільна Бурятія» виступає з критикою війни Росії проти України, допомагає військовослужбовцям із Бурятії із захистом прав та поверненням із зони бойових дій. Фонд також виступає за так звану деколонізацію Росії, маючи на увазі під нею децентралізацію влади та забезпечення прав усіх народів, що живуть у Росії.

Всесвітній фонд дикої природи (WWF) – найбільша у світі міжнародна природоохоронна організація. Заснований у 1961 році. Має представництва практично у всіх країнах світу. Фонд опікується захистом тварин та рослин, що перебувають під загрозою вимирання, та масштабними екологічними проєктами.