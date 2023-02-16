США висловлюють «глибоку стурбованість» законопроєктом про ЗМІ-«іноземні агенти» у Грузії

Представник Держдепартаменту США Нед Прайс виступив із різкою критикою законопроєкту про так званих «іноземних агентів», внесених до парламенту Грузії рухом «Сила народу».

Ухвалення документа «створить потенційну загрозу євроатлантичній інтеграції Грузії», вважають у Вашингтоні.

«У нас є стурбованість. У нас є серйозне занепокоєння. Ми маємо інформацію про внесений до парламенту Грузії законопроєкт, і нас глибоко турбують його можливі наслідки для свободи слова та демократії в Грузії. Ми поділилися цими побоюваннями з урядом Грузії. Запропонований закон стигматизує та заглушить незалежні голоси громадян Грузії, які прагнуть створити найкраще майбутнє для свого суспільства. Ми думаємо, що такий закон створить потенційну загрозу євроатлантичній інтеграції Грузії», – сказав Прайс.

Згідно із запропонованим законопроєктом, ЗМІ в Грузії, які отримують понад 20 відсотків свого доходу з іноземних джерел, повинні зареєструватися як іноземні агенти.

Законопроєкт був розроблений членами популістської політичної партії «Сила людей», заснованої в серпні 2022 року грузинськими законодавцями, які вийшли з правлячої партії «Грузинська мрія». «Сила народу» наразі має дев’ять місць у 150-місному парламенті Грузії, але підтримує правлячу більшість.

14 лютого партія внесла в парламент для обговорення свій проєкт закону про ЗМІ під назвою «Про прозорість іноземного впливу».

6 вересня верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що Грузії необхідно прискорити реформи в таких сферах, як верховенство права, незалежність судової системи та свобода ЗМІ, перш ніж вона зможе отримати статус кандидата на членство в Європейському союзі.

У своєму щорічному рейтингу преси, опублікованому у 2022 році, «Репортери без кордонів» поставили Грузію на 89-е місце серед 180 країн, що нижче, ніж у попередньому індексі.

У звіті йдеться, що він відображає «безпрецедентну» кількість фізичних нападів на журналістів у Грузії в 2021 році, зазначаючи, що «офіційне втручання» підриває зусилля, спрямовані на покращення свободи преси.